Президенту РК презентовали проекты развития туристического кластера на побережье Каспийского моря

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарту Токаеву презентовали проекты развития туристического кластера на побережье Каспийского моря. Рабочий визит Президента в Мангистаускую область продолжило знакомство с туристическими возможностями региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства посетил гостиничный комплекс Rixos Water World Aktau, где осмотрел его инфраструктуру, в том числе недавно построенный тематический парк развлечений. Особое внимание было уделено реализации ряда инвестиционных проектов по развитию прибрежной туристической зоны южной части города Актау.

В частности, инвесторы рассказали Касым-Жомарту Токаеву о строительстве гостиниц международного уровня с гольф-клубом, торговыми рядами, виллами и апартаментами, ввод в эксплуатацию которых запланирован до конца 2021 года.

Положительно оценив представленные инвестиционные проекты, Глава государства отметил важность расширения, совершенствования туристической инфраструктуры и привлечения туристов. Президент подчеркнул, что будет держать ход строительства под своим личным контролем.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев с двухдневным рабочим визитом прибыл в Мангистаускую область. Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Актау начался с совещания по социально-экономическому развитию Мангистауской области.



