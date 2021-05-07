Президенту Молдовы Майе Санду введена первая доза вакцины против COVID-19

КИШИНЭУ. МОЛДПРЕС - КАЗИНФОРМ - Президенту Республики Молдова Майе Санду ввели сегодня первую дозу вакцины Astra Zeneca против COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МОЛДПРЕС.

«Я хочу подбодрить всех граждан Молдовы, которые еще не прошли вакцинацию. Сделать это очень важно. Многие из нас потеряли близких в этой пандемии, многие потеряли доход, заработную плату, работу. Многие страдают из-за того, что не могут видеться со своими близкими, не могут собраться с друзьями и семьей, и чтобы положить конец этим несчастьям, выбраться из этой пандемии, единственным выходом является вакцинация», - подчеркнула глава государства после процедуры вакцинации.

При этом Майя Санду уточнила, что в ближайшие дни в стране будет вакцина для всех желающих.

«Сегодня в страну прибудет очередное пожертвование ста тысяч доз из Румынии. Речь идет о вакцине Astra Zeneca, у нас есть другие виды сыворотки, и в ближайшее время мы сможем привезти вакцину для всех, кто этого захочет. Мы должны осознавать важность этого процесса, чтобы получать информацию из надежных источников, потому что только так мы сможем выйти из кризиса здоровья и экономики», - добавила Санду.

На прошлой неделе первая доза вакцины производства Sinopharm была введена и временно исполняющему обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой.

«Я решил сделать прививку, чтобы защитить себя, свою семью, а также людей, с которыми я работаю. Я твердо верю, что иммунизация - это единственный и самый быстрый шанс вернуться к нормальной жизни», - отметил действующий премьер-министр.

По данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, на сегодняшний день в Молдову поступило около 685 тысяч доз вакцины против COVID-19. К 6 мая первую дозу вакцины получили около 150 тысяч человек, вторую - более 21 тысячи, что составляет лишь 4% населения.



