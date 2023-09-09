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    15:00, 09 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Президентскую стипендию будут получать более 60 карагандинских студентов

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    Фото: пресс-служб ВУЗов
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Обладателями стипендии Президента Республики Казахстан стали 62 студента Карагандинской области. Главный критерий отбора для стипендиатов – учеба только на отлично, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Стипендиатами стали 47 учащихся КарУ имени Е. А. Букетова, 10 – КарТУ имени А. Сагинова, четверо – Карагандинского университета Казпотребсоюза и один – Карагандинского индустриального университета.

    Президентская стипендия назначается студентам очной формы обучения с третьего курса и магистрантам со второго курса как на основе государственного образовательного заказа, так и на платной основе. Претенденты также должны активно участвовать в общественной жизни вуза.

    «Президентская стипендия – хорошая материальная поддержка для студентов. Особенно для тех, кто учится на платной основе. Это большой труд быть с первого курса отличником, всё время посвящать учебе, относиться к ней серьезно и отдавать всего себя», – сказала Карлыгаш Хабдрахманова, руководитель службы по работе с обучающимися КарУ имени Е. А. Букетова.

    Студентка четвертого курса КарТУ имени А. Сагинова Алия Доскалиева – одна из получательниц Президентской стипендии. Тяга к точным наукам привела ее на кафедру маркшейдерского дела и геодезии, где она выбрала специальность «цифровая аэрофотосъёмка».


    «Здесь я смогу реализовать свой потенциал и амбиции. В университете для меня учёба не в тягость. Когда есть интерес и желание узнавать что-то новое, видны и соответствующие результаты. Получаю Президентскую стипендию с третьего курса. Это позволяет мне уделять больше времени научной и общественной деятельности, участвовать в международных олимпиадах, проводимых за пределами нашей страны, что еще больше мотивирует меня стать высококвалифицированным специалистом», – сказала Алия.

    Президентская стипендия была учреждена в 1993 году и распределяется ежегодно между наиболее одаренными магистрантами вузов и научно-исследовательских учреждений и студентами высших учебных заведений.


    Теги:
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