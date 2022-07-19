19 Июля 2022 21:05

Президентское многоборье среди правоохранительных органов прошло в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае среди сотрудников правоохранительных органов, силовых и специальных структур РК прошел чемпионат по президентскому многоборью в рамках программы IX Межведомственной спартакиады физкультурно-спортивного общества «Динамо» и МВД. Турнир посвящен 30-летию казахстанской полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

120 участников из 17 команд, представлявших областные департаменты полиции и 6 команд силовых и специальных структур Республики Казахстан мерились в силе, меткости, быстроте и ловкости. Участники чемпионата боролись за звание лучших в стрельбе из пистолета Макарова, плавании, метании гранаты, беге на 60 и 100 м, беге на 1 000 и 3 000 м.

На торжественнном открытии начальник департамента полиции области Ерлан Омарбеков отметил, что в регионе сформировалась плеяда замечательных спортсменов и тренеров. Сейчас подрастает юная смена, продолжая славные традиции лучших спортсменов-динамовцев.

«Достойно выступают на международной арене и костанайские полицейские. Как вы знаете, Министерством внутренних дел уделяется большое внимание физической подготовке сотрудников. Выражаю благодарность органиаторам мероприятия – обществу «Динамо», - сказал Ерлан Омарбеков.

Свое профессиональное мастерство показали участники в соревнованиях по стрельбе из боевого оружия - пистолета Макарова. В итоге лучшим стрелком признан сотрудник ДП Костанайской области Марат Мамаев.

100 пловцов приняли участие в заплывах на две дистанции: 50 и 100 метров. В заплыве на 50 метров победителем стал сотрудник ДП Туркестанской области Серик Рамазанов. В самой сложной дистанции - 100 метров - первым приплыл участник из ДП Карагандинской области Нурсултан Бадеев.

Первый день чемпионата завершился соревнованием по метанию гранат. Победу в этом виде спорта одержал сотрудник ДП Северо-Казахстанской области Дмитрий Шварц.

Лучшими бегунами на дистанциях 60, 100, 1000 и 3000 метров стали представитель департамента на транспорте Бактыбек Абдуллаев, сотрудник ДП Астаны Олжас Жанатаев, сотрудник ДП Туркестанской области Серик Рамазанов и Серик Суканов из Национальной гвардии.

Как отметил заместитель председателя ФСО «Динамо» Виктор Чернявский, участники показали себя не только как крепкие и выносливые сотрудники, но и доказали, что они настоящие спортсмены. Победили сильнейшие.

По итогам чемпионата по президентскому многоборью среди департаментов полиции одержала победу команда ДП города Нур-Султана. Второе место заняли сотрудники ДП Карагандинской области, на третьем месте – ДП Мангистауской области.

По результатам набранных очков среди правоохранительных органов в командном зачете чемпионом по президентскому многоборью стала команда МВД РК. Серебряным призером признана Национальная гвардия РК, а бронзовые призеры – Пограничная служба КНБ РК.

Все победители и призеры награждены кубками, медалями и грамотами. Организаторы многоборья уверены, что эти соревнования станут могут стать доброй традицией и заметным событием в спортивной жизни страны.



