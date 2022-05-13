13 Мая 2022 18:20

Президентский парк столицы украсили 300 саженцев морозостойкой сакуры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На территории Президентского парка Нур-Султана появилась аллея Eurasian Resources Group (ERG). Высадка деревьев прошла в поддержку ежегодной экологической акции «Национальный день посадки леса» совместно с общественным объединением Фонд земли «Устойчивое развитие», передает МИА «Казинформ».

Участие в экологической акции компании приняли сотрудники столичного офиса ERG, их дети, волонтеры общественного объединения и журналисты.

«Сакура – это декоративная вишня. В Японии есть более двух десятков видов сакуры. В основном это теплолюбивые виды с коротким периодом покоя. Среди них имеются и морозостойкие, которые мы сегодня и высадили, – рассказывает руководитель Фонда земли «Устойчивое развитие Алан Бесен. – Красивоцветущие, крупноцветковые деревья переносят суровый климат столицы Казахстана. Наша организация совместно с акиматом берет на себя обязательство по уходу за высаженными деревьями и контролю приживаемости насаждений».

Это уже третья аллея ERG в Нур-Султане. Весной и осенью прошлого года евразийцы высадили саженцы миндаля в парке «Ататюрк - Времена года».

«Озеленение регионов заложено в нашей долгосрочной экологической стратегии, - подчеркнул директор департамента охраны окружающей среды ERG Талгат Торебеков. – Только в этом году весной и осенью мы планируем высадить свыше 100 000 деревьев в Павлодарской, Карагандинской, Костанайской, Актюбинской областях, а также в Шымкенте, Алматы и Нур-Султане».

До 2025 года в рамках ERG во всех регионах присутствия компании будет высажено 420 000 деревьев. Инвестиции в проект составляют 1,5 млрд тенге.

«Посадка деревьев – одна из добрых традиций нашего города, - отметил Алан Бесен. – Такие акции проходят регулярно: в честь памятных дат, во время общегородских праздников, в дни общеказахстанских экологических акций. С каждым годом все больше жителей Нур-Султана и организаций присоединяются к этому благородному делу! Спасибо всем, кто помогает сделать нашу столицу красивой и комфортной».

Ранее сообщалось, что национальный день посадки леса впервые прошел в апреле 2014 года по инициативе Фонда земли «Устойчивое развитие». Цели акции – сохранение и восстановление лесов, обустройство городских зеленых зон, экопросвещение и привлечение ресурсов бизнеса в проекты по восстановлению зеленого фонда Казахстана.