Президентский пакет политических реформ уже на стадии активной реализации - Ерлан Карин
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Советник Президента РК Ерлан Карин на своей странице в Telegram прокомментировал подписанные Главой государства законы, передает МИА «Казинформ».
«Сегодня Глава государства подписал три важных закона из пакета политреформ, выдвинутого в рамках Национального совета общественного доверия. Это законы о политпартиях и выборах, в рамках которых, два раза снижается регистрационный барьер для политических партий и вводится 30% квота для женщин и молодежи в партийных списках, а также абсолютно новый закон о мирных собраниях, которым вводится уведомительный принцип в проведении и организации митингов.
Таким образом, президентский пакет политических реформ уже на стадии активной реализации.
Не прошло и года с момента создания Национального совета, как в его рамках уже реализованы первые серьезные политические реформы. Причем члены Нацсовета участвовали как на стадии выдвижения, так и на всех этапах разработки и обсуждения всех ключевых законопроектов. На подходе и другие законы.
Сегодня пресс-служба Сената сообщила, что на предстоящее заседание Палаты 28 мая вносится законопроект о парламентской оппозиции. Также сенаторы сейчас рассматривают законопроект по декриминилизации статьи 130 и гуманизации статьи 174 Уголовного кодекса. Данные вопросы также были подняты на площадке Национального совета», - написал Ерлан Карин.
Напомним, 25 мая Президент подписал Закон о мирных собраниях, закон о выборах, закон «О политических партиях»
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