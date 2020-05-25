Президентский пакет политических реформ уже на стадии активной реализации - Ерлан Карин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Советник Президента РК Ерлан Карин на своей странице в Telegram прокомментировал подписанные Главой государства законы, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня Глава государства подписал три важных закона из пакета политреформ, выдвинутого в рамках Национального совета общественного доверия. Это законы о политпартиях и выборах, в рамках которых, два раза снижается регистрационный барьер для политических партий и вводится 30% квота для женщин и молодежи в партийных списках, а также абсолютно новый закон о мирных собраниях, которым вводится уведомительный принцип в проведении и организации митингов.

Таким образом, президентский пакет политических реформ уже на стадии активной реализации.

Не прошло и года с момента создания Национального совета, как в его рамках уже реализованы первые серьезные политические реформы. Причем члены Нацсовета участвовали как на стадии выдвижения, так и на всех этапах разработки и обсуждения всех ключевых законопроектов. На подходе и другие законы.

Сегодня пресс-служба Сената сообщила, что на предстоящее заседание Палаты 28 мая вносится законопроект о парламентской оппозиции. Также сенаторы сейчас рассматривают законопроект по декриминилизации статьи 130 и гуманизации статьи 174 Уголовного кодекса. Данные вопросы также были подняты на площадке Национального совета», - написал Ерлан Карин.

Напомним, 25 мая Президент подписал Закон о мирных собраниях, закон о выборах, закон «О политических партиях»