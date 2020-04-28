Президентский пакет мер: соцпомощь в 42 500 тенге получили свыше 275 тысяч астанчан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен доложил о ситуации с социальными выплатами в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства продолжается работа по оказанию социальной помощи гражданам в связи с потерей доходов в период ЧП. На 28 апреля социальную помощь в размере 42,5 тысячи тенге получили свыше 275 тысяч горожан. Всего заявок на получение соцвыплаты подали более 594,7 тысячи человек. Отказано по 301 тысяче заявок», - сказал Бахтияр Макен онлайн-брифинга в СЦК.

Он напомнил, что в Нур-Султане также производятся выплаты в рамках второй волны акции «Бiз бipгемiз», которой будут охвачены 28 073 человека.

«В рамках акции «Біз біргеміз» в столице с 19 марта по 23 апреля 14 478 семьям из числа социально уязвимых слоев населения была оказана социальная помощь по 50 тысяч тенге от партии «Nur Otan». Силами партии и других бизнесменов, а также неравнодушных граждан розданы более 11 тысяч продуктовых корзин», - отметил спикер.

«С конца марта по сегодняшний день также распределены около полутора миллионов антисептических масок. В целом в городе на различные социальные проекты привлечены 500 волонтеров городского штаба», - добавил Б. Макен.