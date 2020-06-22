Президентский пакет мер: прием заявок на 15 тысяч тенге за комуслуги продлили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Заявку можно подать до 24 июня включительно через сайт 15000pvl.kz, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Павлодара, за два месяца заявки на возмещение 15 тысяч тенге за комуслуги подали 16 556 жителей областного центра. На лицевые счета 12 007 потребителей в общей сложности уже перечислено 180 млн 105 тысяч тенге.

«4 549 заявок находятся на обработке и уточнении данных, а также сверке в коммунальных предприятиях. Отметим, приём заявок на возмещение 15 тысяч тенге за коммунальные услуги продлён до 24 июня включительно. При этом можно подать заявку сразу за два месяца: апрель и май. Подавать заявки нужно только через сайт 15000pvl.kz. Приём посетителей по улице Кривенко, 25 приостановлен», - сообщили в акимате.

Напомним, на возмещение оплаты коммуналки могут рассчитывать семь категорий граждан: инвалиды 1-й, 2-й, 3-й групп; семьи, воспитывающие детей-инвалидов; многодетные семьи; инвалиды и участники ВОВ; семьи, получающие АСП; пенсионеры с минимальной пенсией (40 441 тенге) и ниже, а также семьи погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей.

Деньги переведут на лицевые счета услугодателей: «Павлодарэнергосбыт» и «Павлодар-Водоканал». В случае если заявитель арендует квартиру, прежде чем подавать заявку на сайт, ему нужно заключить договор аренды с собственником жилья, а потом обратиться в «Павлодарэнергосбыт» и «Павлодар-Водоканал». Квартиросъемщиков либо включат в договор по оказанию услуг с собственником квартиры, либо же заключат допсоглашение и присвоят другие лицевые счета. И только после этой процедуры можно отправлять документы на 15000pvl.kz.

Все вопросы по возмещению 15 тысяч тенге на комуслуги можно задать по номерам колл-центра: 65-04-60, 66-01-18, 62-33-22, 32-64-04, 32-10-44, 61-60-59, 32-08-94, 66-09-23. На вопросы по услугам «Павлодар-Водоканала» ответят по телефону 66-10-10; «Павлодарэнергосбыт» - 90-33-09. В техподдержку сайта 15000pvl.kz можно позвонить по номеру +77001000928.

Напомним, что по поручению Президента РК в закрытых на карантин регионах Казахстана социально уязвимым слоям населения возмещают по 15 тысяч тенге за комуслуги за апрель и май.







