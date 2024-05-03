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    13:26, 03 Май 2024 | GMT +6

    Президентский оркестр СГО РК выпустил видеоклип ко Дню защитника Отечества

    Президентский оркестр СГО РК выпустил видеоклип ко Дню защитника Отечества
    Фото: кадр из видео

    Состоялась презентация видеоклипа «РУХ» группы ABYROY Президентского оркестра СГО РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на Службу государственной охраны РК.

    В преддверии Дня защитника Отечества на странице Службы государственной охраны Республики Казахстан в Youtube (@sgork_official) состоялась премьера видеоклипа «РУХ» группы «ABYROY» Президентского оркестра СГО РК, произведенного съемочной группой известного отечественного режиссера Еламана Буралкиева.

    Как говорится в сообщении СГО, Композиция «РУХ» вышла в свет немного ранее и успела стать популярной среди пользователей социальных сетей. Музыку песни написал Жанболат Адилов, слова Рустема Арсланова. В аранжировке композиции для клипа принимал участие Иманбек Зейкенов.

    В съемках видеоклипа, где описывается деятельность специальных и воинских структур Казахстана, участвовали подразделения Службы государственной охраны РК, Службы «А» КНБ РК, Национальной гвардии РК, Сил специальных операций ВС РК, Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    Теги:
    МЧС Культура Праздник Соцсети Нацгвардия КНБ Видео Социальные сети
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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