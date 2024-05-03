Президентский оркестр СГО РК выпустил видеоклип ко Дню защитника Отечества

Состоялась презентация видеоклипа «РУХ» группы ABYROY Президентского оркестра СГО РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на Службу государственной охраны РК.

В преддверии Дня защитника Отечества на странице Службы государственной охраны Республики Казахстан в Youtube (@sgork_official) состоялась премьера видеоклипа «РУХ» группы «ABYROY» Президентского оркестра СГО РК, произведенного съемочной группой известного отечественного режиссера Еламана Буралкиева.

Как говорится в сообщении СГО, Композиция «РУХ» вышла в свет немного ранее и успела стать популярной среди пользователей социальных сетей. Музыку песни написал Жанболат Адилов, слова Рустема Арсланова. В аранжировке композиции для клипа принимал участие Иманбек Зейкенов.

В съемках видеоклипа, где описывается деятельность специальных и воинских структур Казахстана, участвовали подразделения Службы государственной охраны РК, Службы «А» КНБ РК, Национальной гвардии РК, Сил специальных операций ВС РК, Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.