30 Августа 2022 18:22

Президентский оркестр из РК прибыл в Турцию для участия в международном фестивале

БУРСА. КАЗИНФОРМ – В турецкую Бурсу для участия во II международном фестивале военных оркестров прибыл Духовой оркестр Президентского оркестра Службы государственной охраны Республики Казахстан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанские музыканты принимают участие в фестивале по специальному приглашению Международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ.

Казахстанский оркестр будет исполнять такие произведения известных композиторов, как «Қазақ елі», «Қазақ вальсі» «Азия дауысы», «Салтанатты шеру», народное произведение «Сүгірдің термесі» и «Казахский сувенир».

Также на международной арене прозвучат произведения ведущих музыкантов Президентского оркестра «Ұлы дала» Жандоса Мухтарова и «Наурыз» Талгата Бердыгулова.

Руководит Президентским духовым оркестром Казахстана дирижер, выпускник Казахского национального университета искусств, магистр искусствоведческих наук Курмет Бейсембаев.