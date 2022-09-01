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Президентский оркестр из Казахстана произвел фурор в Бурсе

Автор:  
Акжигит Чукубаев
1 Сентября 2022, 08:56
Президентский оркестр из Казахстана произвел фурор в Бурсе

БУРСА. КАЗИНФОРМ – В провинции Бурса продолжается II международный фестиваль военных оркестров, на котором Казахстан представляет Президентский оркестр СГО, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В центральном парке имени Худавендигяра в городе Бурсе состоялся концерт, на котором выступили десять оркестров из пяти стран – Казахстан, Азербайджан, Молдавия, Гагаузия и Турция. Каждые из них исполнил множество национальных, классических и современных музыкальных произведений. При этом музыкальный коллектив из Молдавии сопровождала танцевальная группа.

Среди оркестров особенно привлекли внимание турецкого зрителя казахстанские музыканты. Они исполняли национальные, мировые и турецкие произведения, а также кавер-версии популярных песен. В то же время особый восторг зрителя вызвала турецкая композиция «Динле», что по смыслу означает слово «Слушай». При этом турецкая публика артистам из Казахстана подпевала и аплодировала стоя.

Кроме того, Президентский оркестр исполнил такие произведения известных композиторов, как «Қазақ елі», «Қазақ вальсі» «Азия дауысы», «Салтанатты шеру», народное произведение «Сүгірдің термесі» и «Казахский сувенир».

Произведение «Домбыра» А. Султанбекова было воспринято бурными аплодисментами.

Дирижировал Президентским духовым оркестром Казахстана Курмет Бейсембаев.


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