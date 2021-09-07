Президентский молодежный кадровый резерв: за шесть дней подана 281 заявка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства проводится второй отбор в Президентский молодёжный кадровый резерв, по итогам которого будут отобраны 50 человек.Данный проект предоставляет уникальную возможность молодым казахстанцам применить свои знания и навыки во благо страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба Агентства РК по делам государственной службы.

Лица, зачисленные в Резерв, могут быть назначены на политические должности, административные должности корпуса «А», руководящие должности корпуса «Б» и на должности группы категории А корпуса «Б».

С 1 сентября заявку подали 281 казахстанцев, включая соотечественников, проживающих в США. Регистрация и приём документов продлится до 30 сентября 2021 года сообщили в АДГС.

Для зачисления в Резерв кандидатам предстоит пройти несколько последовательных этапов, в том числе: прием документов кандидатов; оценка способностей работать со сложной числовой и текстовой информацией; решение ситуационных задач; оценка компетенций; собеседование в Экспертной комиссии; заседание Национальной комиссии по молодежной кадровой политике при Президенте РК.

Большинство этапов будут проходить в онлайн режиме. Прием документов идет с 1 по 30 сентября 2021 года. Срок пребывания в Президентском резерве – 3 года