Президентский молодежный кадровый резерв: за 10 дней подано 612 заявок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства проводится очередной отбор в Президентский молодёжный кадровый резерв. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АДГС РК.

Проект предоставляет уникальную возможность молодым казахстанцам применить свои знания и навыки во благо страны.

Лица, зачисленные в резерв, могут быть назначены на политические должности, административные должности корпуса «А», руководящие должности корпуса «Б» и на должности группы категории А корпуса «Б».

С 1 сентября заявку подали 612 казахстанцев.

Регистрация и прием документов продлится до 30 сентября 2021 года.

Зарегистрироваться и подать заявку можно на сайте pkrezerv.kz в период, для этого необходимо иметь действующую электронно-цифровую подпись (ЭЦП).

Заполнить профиль в личном кабинете и подписать электронно-цифровой подписью (ЭЦП).

Загрузить необходимые документы:

Копию удостоверения личности;

Копии дипломов о высшем образовании;

Копию документа, подтверждающего трудовую деятельность;

Сертификат о владении государственным языком.

Пройти этапы отбора в период со 2 октября по 25 декабря 2021 года.