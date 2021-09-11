РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:03, 11 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Президентский молодежный кадровый резерв: за 10 дней подано 612 заявок

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства проводится очередной отбор в Президентский молодёжный кадровый резерв. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АДГС РК.

    Проект предоставляет уникальную возможность молодым казахстанцам применить свои знания и навыки во благо страны.

    Лица, зачисленные в резерв, могут быть назначены на политические должности, административные должности корпуса «А», руководящие должности корпуса «Б» и на должности группы категории А корпуса «Б».

    С 1 сентября заявку подали 612 казахстанцев.

    Регистрация и прием документов продлится до 30 сентября 2021 года.

    Зарегистрироваться и подать заявку можно на сайте pkrezerv.kz в период, для этого необходимо иметь действующую электронно-цифровую подпись (ЭЦП).

    Заполнить профиль в личном кабинете и подписать электронно-цифровой подписью (ЭЦП).

    Загрузить необходимые документы:

    Копию удостоверения личности;

    Копии дипломов о высшем образовании;

    Копию документа, подтверждающего трудовую деятельность;

    Сертификат о владении государственным языком.

    Пройти этапы отбора в период со 2 октября по 25 декабря 2021 года.


    Теги:
    Президентский кадровый резерв Другие государственные органы Главная
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!