Президентский молодежный кадровый резерв: за 10 дней подано 612 заявок
Проект предоставляет уникальную возможность молодым казахстанцам применить свои знания и навыки во благо страны.
Лица, зачисленные в резерв, могут быть назначены на политические должности, административные должности корпуса «А», руководящие должности корпуса «Б» и на должности группы категории А корпуса «Б».
С 1 сентября заявку подали 612 казахстанцев.
Регистрация и прием документов продлится до 30 сентября 2021 года.
Зарегистрироваться и подать заявку можно на сайте pkrezerv.kz в период, для этого необходимо иметь действующую электронно-цифровую подпись (ЭЦП).
Заполнить профиль в личном кабинете и подписать электронно-цифровой подписью (ЭЦП).
Загрузить необходимые документы:
Копию удостоверения личности;
Копии дипломов о высшем образовании;
Копию документа, подтверждающего трудовую деятельность;
Сертификат о владении государственным языком.
Пройти этапы отбора в период со 2 октября по 25 декабря 2021 года.