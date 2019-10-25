Президентский молодежный кадровый резерв презентован в Сингапуре

СИНГАПУР. КАЗИНФОРМ - Представители Агентства по делам государственной службы при поддержке Астанинского хаба в сфере государственной службы приняли участие в программе «8th Temasek Foundation International Governance & Public Administration Programme» в Колледже государственной службы Сингапура. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

Поскольку экономика Сингапура согласно Глобальному индексу конкурентоспособности Всемирного экономического форума 2019 года признана наиболее конкурентоспособной в мире, изучение опыта государственного управления и государственной службы страны представляет для Агентства особый интерес.

В ходе программы с участием 9 стран Азиатско-Тихоакеанского региона, в том числе Китая и Индии, презентован казахстанский проект «Президентский молодежный кадровый резерв». Участники выразили особую заинтересованность вопросами формирования Президентского молодежного кадрового резерва, процедурами отбора и их прозрачностью, опытом Казахстана по привлечению талантливой молодежи на государственную службу.

В рамках поездки представители Агентства провели двустороннюю встречу с Лим Пуай-Се, высокопоставленным должностным лицом Офиса Премьер-министра Сингапура, в обязанности которой входит развитие человеческого капитала государственной службы Сингапура.

Лим Пуай-Се отметила актуальность формирования Президентского молодежного кадрового резерва и поделилась опытом Сингапура по созданию пула талантов.

По словам Лим Пуай-Се, при формировании Президентского молодежного кадрового резерва необходимо максимально использовать потенциал резервистов, имплементируя их проекты и идеи, новые подходы в госуправлении во благо развития государства.

Напомним, целью создания Президентского молодежного кадрового резерва является создание прозрачного и эффективного социального лифта для молодежи.

Назначение из Президентского молодежного резерва предусматривается на политические и высшие управленческие административные должности, высшие руководящие должности в национальных холдингах и национальных компаниях.

Первичную регистрацию для участия в отборе прошли 13212 человек, из которых до конца сентября завершили полностью процедуру регистрации 7312 кандидатов.

В «Тестировании способностей» приняли участие 5745 претендентов, к верификации тестирования были допущены 902 кандидата.

В настоящее время по итогам верификации тестирования 549 участников успешно прошли в следующий этап отбора – «Оценка потенциала». Данный этап включает в себя 3 составляющие: презентацию проекта, написание эссе, оценку компетенций.







