Президентский молодежный кадровый резерв презентован в штаб-квартире ОЭСР

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития в Париже (Франция) прошло 60-е заседание Комитета государственного управления ОЭСР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АДГС.

В программе заседания рассмотрены вопросы по привлечению талантливой молодёжи на государственную службу.

Странами-участницами ОЭСР отмечено, что в связи с потребностью оперативного реагирования на быстро меняющиеся в мире политические программы, в настоящее время наблюдается стремительное увеличение требований к государственным служащим. Современный государственный аппарат должен гибко реагировать на непредсказуемые события и изменения в обществе в соответствии с потребностями и ожиданиями населения.

В этой связи, Совет по лидерству и потенциалу государственной службы Комитета государственного управления ОЭСР рекомендует своим партнерам активнее инвестировать в развитие потенциала государственной службы путём постоянного выявления навыков и компетенций, приносящих пользу обществу. Также отмечена необходимость отбора и продвижения по службе кандидатов на основе прозрачных, открытых и основанных на заслугах процедур для обеспечения справедливого и равного отношения к ним, что будет способствовать получению максимальной отдачи от новых талантливых сотрудников.

По данному направлению поделились своим опытом директор по кадровой стратегии Великобритании Саймон Клейдон, комиссар государственной службы Австралии Питер Вулкот, исполнительный вице-президент Volcker Alliance США Сара Мугельску и основатель Profile Public Франции Сигрид Баргер.









На секционном заседании представитель Агентства РК по делам государственной службы Жандос Сарсен поделился опытом по формированию Президентского молодёжного кадрового резерва.

Спикер рассказал участникам заседания о критериях, специфике и этапах отбора в Президентский молодёжный кадровый резерв, использовании тестирования по методике компании SHL и методе оценки компетенций участников. Как отметил Ж. Сарсен, реализация подобного проекта позволит наиболее талантливой молодежи использовать данную возможность как социальный лифт в реализации своих профессиональных планов во благо государственного и общественного развития.

Ранее Президентский молодежный кадровый резерв презентован в Сингапуре в ходе программы с участием 9 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Важно отметить, что на заседании в Париже заместитель генерального секретаря ОЭСР Джефри Шлангенхауф представил результаты исследования «Обзор государственного управления за 2019 год» (Government at a Glance 2019), которое является основной публикацией Директората государственного управления.

Исследования посвящены ориентированным на человека государственным услугам содержат широкий спектр сопоставимых на международном уровне показателей для оценки практики управления в странах-участницах ОЭСР.