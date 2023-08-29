Президентский молодежный кадровый резерв: как подать заявку для участия?

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Как подать заявку для участия в Президентском молодежном кадровом резерве, сообщили в пресс-службе Агентства по делам государственной службы РК. Об этом передает МИА «Казинформ».



Как сообщалось, 1 сентября в Казахстане стартует очередной отбор в Президентский молодежный кадровый резерв.

Участие в отборе могут принять граждане Казахстана не старше 35 лет, владеющие государственным языком не ниже уровня B1, с высшим образованием и стажем работы не менее 5 лет.

Отбор состоит из нескольких этапов и продлится с 1 сентября по 25 декабря 2023 года. По его итогам в резерв будут отобраны 50 лучших кандидатов. Срок нахождения в резерве – 3 года. В этот период резервисты могут быть назначены на различные государственные должности без прохождения конкурсного отбора.

Заявку на участие в проекте можно подать с 1 по 30 сентября на сайте pkrezerv.gov.kz.

Как зарегистироваться на сайте?

С 1 сентября по 30 сентября участнику необходимо пройти регистрацию на сайте посредством введения ИИН и электронной почты.

После верификации возраста кандидата система предоставляет ему возможность заполнить анкету и загрузить необходимые документы в личном кабинете.

Какие документы необходимы для участия в проекте?

Для участия в проекте в личном кабинете необходимо загрузить копии:

1) диплома о высшем образовании;

2) документа, подтверждающего трудовую деятельность (согласно ст. 35 Трудового кодекса РК);

3) действительный сертификат QAZAQ RESMI TEST или ҚАЗТЕСТ, подтверждающий уровень владения государственном языком не ниже уровня В1.

Также при регистрации участникам необходимо выбрать одну из шести отраслевых направлений:

1. Развитие инфраструктуры, промышленности и торговая политика

2. Агропромышленный комплекс и охрана окружающей среды

3. Внешняя политика и инвестиции

4. Экономическая и финансовая политика

5. Цифровизация

6. Социальная политика и гражданское общество

Как получить сертификат о знании государственного языка?

В случае отсутствия сертификата о владении государственным языком на момент подачи заявки кандидату предоставляется возможность один раз пройти бесплатное тестирование по системе «КАЗТЕСТ» Министерства науки и высшего образования РК офлайн либо QAZAQ RESMI TEST Академии государственного управления при Президенте РК в режиме онлайн посредством полученного на сайте промокода.

Предоставленный промокод для прохождения тестирования на QAZAQ RESMI TEST либо КАЗТЕСТ кандидат должен использовать лично.

Кандидат может завершить регистрацию для участия в отборе после получения соответствующего сертификата. Срок выдачи сертификата – от 2 до 7 рабочих дней.

Как записаться на тестирование – оценку способности работать с текстовой информацией ?

Запись на «Тестирование – оценка способности работать с текстовой информацией» будет открыта с момента получения уведомления, подтверждающего прием заявки до 23:59 часов 30 сентября 2023 года. Участнику необходимо будет выбрать время прохождения тестирования из предложенных вариантов.

Обратная связь

В случае возникновения вопросов при регистрации кандидаты могут обратиться круглосуточно в службу поддержки через Jivo чат на pkrezerv.gov.kz либо по номеру +7708 096 70 70, а также написав на электронную почту info@pkrezrv.gov.kz.