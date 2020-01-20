Президентский кадровый резерв выгоден для государства и молодежи – резервист Олжас Сакенов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президентский кадровый резерв выгоден как для государства, так и для молодежи. Такое мнение в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» выразил один из членов этого резерва Олжас Сакенов.

«Значение проекта Президентского кадрового резерва особенное. Эта инициатива удобна и выгодна как для государства, так и для молодежи, потому что пришедшие на какую-либо должность молодые люди, внесут что-то новое в работу. Особенно это касается частного сектора. К примеру, из прошедших в кадровый резерв молодых людей, около 30% работали или работают в частном секторе, международных компаниях. Если они придут на госслужбу, они будут использовать свой опыт во благо будущего нашей родины, нашего народа. Это программа также удобна и для молодежи. То есть для нас открылась большая возможность для выдвижения своих идей, использования своего опыта. Можно этот проект рассматривать и как «социальный лифт». Для занятия руководящей должности обычно требуют опыт работы на госслужбе, а кадровый резерв позволяет людям, работающим в частном секторе, попробовать себя на этом поприще. Благодаря этому предоставляется возможность для внедрения новых методик работы, новых изменений. Я уверен, что работа креативной молодежи, прошедшей в кадровый резерв, даст свои положительные плоды», - подчеркнул Олжас Сакенов.

Он также рассказал о том, как он проходил отбор в Президентский кадровый резерв.

«Четыре этапа проходили в онлайн-режиме. В двух из них мы встречались с экспертами, беседовали. Это, я думаю, первый такой опыт в нашей стране. Так как впервые при отборе использовался передовой опыт Государственной академии госуправления, а также таких всемирно известных компаний как Талантис, SHL», - добавил Олжас Сакенов.

Он также рассказал о встрече резервистов с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

«Из той встречи я для себя уяснил, что это не разовая акция. Это лишь часть большого проекта по реформе политической системы в целом, а также госслужбы», - резюмировал Олжас Сакенов.