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Президентский кадровый резерв стал для молодежи «социальным лифтом» - Еркебулан Буранбаев

20 Января 2020 12:57
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Президентский кадровый резерв стал для молодежи «социальным лифтом» - Еркебулан Буранбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президентский кадровый резерв для молодежи стал социальным лифтом. Такое мнение в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» выразил и.о. начальника управления многостороннего инвестиционного сотрудничества МИИР РК Еркебулан Буранбаев.

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«По-моему, эта инициатива дает большие возможности для талантливой молодежи Казахстана. В рамках этого проекта молодежь конкурировала в знаниях и опыте. Если в Президентский кадровый резерв было зарегистрировано по началу 13 тысяч человек, из них 7 тысяч приняли участие в конкурсе, из которых 300 прошли отбор. Вошедшие в резерв 300 молодых людей получили возможность внести свою лепту в развитие нашей страны, используя свой потенциал. На сегодня Президентский кадровый резерв стал «социальным лифтом» для талантливой молодежи», - сказал Еркебулан Буранбаев.

По его мнению, конкурсный отбор проходил открыто и объективно. Первые два этапа были очень сложными, в целом во всех семи этапах были свои особенности.

«К примеру, в ходе собеседования я впервые ознакомился с процессом голосования. Я хоть и учился за рубежом, но впервые увидел процесс онлайн голосования в ходе собеседования. После собеседования члены комиссии сразу же выставляли свои баллы и был виден результат. В целом каждый этап конкурса требует тщательной подготовки. Считаю, что всем кандидатам были предоставлены равные возможности для демонстрации своих знаний и опыта», - добавил Еркебулан Буранбаев.

Спикер отметил, что сразу же после конкурса всем попавшим в резерв были предложены должности от местных исполнительных органов, министерств и нацкомпаний.

«Это является свидетельством поддержки молодежи. Сейчас я исполняю обязанности начальника управления многостороннего инвестиционного сотрудничества МИИР РК. На данный момент жду назначения на должность начальника департамента международного сотрудничества МОН РК», - сообщил Е.Буранбаев.

Отметим, Еркебулан Буранбаев родился в ЗКО, окончил КазНУ им. аль-Фораби, а также магистратуру университета Суррей в Великобритании по программе «Болашак».


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Ключевые слова: Президентский кадровый резерв,
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Серик Сабеков

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