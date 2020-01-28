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Президентский кадровый резерв: семь резервистов назначены на должности в столичном акимате

28 Января 2020 12:46
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Президентский кадровый резерв: семь резервистов назначены на должности в столичном акимате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Семь резервистов Президентского молодежного кадрового резерва назначены на руководящие должности в акимат Нур-Султана. Также вакантные должности в системе городской администрации предложены 10 резервистам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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Молодежный кадровый резерв Президента Казахстана был создан по поручению Касым-Жомарта Токаева. Из 13 тыс. претендентов в резерв прошли 300 специалистов.

Таким образом, Жұсіп Жұмағұлов назначен заместителем руководителя аппарата акима г. Нур-Султан.

Нурлыбек Балыкбаев назначен заместителем руководителя аппарата акима города. До этого занимал пост заместителя директора департамента стратегического и информационного развития - официального представителя минэнергетики РК.

Дәулет Кәрібек прошел на должность руководителя ГУ «Управление по вопросам молодежной политики г. Нур-Султан. Ранее трудился в должности Председателя Молодежного крыла «Жас Отан».

Ерлан Сыздыков назначен заместителем руководителя ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан».

Ануар Бижан назначен руководителем Отдела в ГУ «Управления Активов и государственных закупок г. Нур-Султан». Ранее работал в частном секторе.

Дина Даниярова назначена на должность советника Председателя Правления ТОО «Astana Invest». Имеет весомый международный опыт работы в финансовых учреждениях в частном секторе.

Лаура Демесинова назначена советником Председателя Правления АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Astana».

На встрече с резервистами аким города Алтай Кульгинов отметил, что «Президентский кадровый резерв – это социальный лифт для молодежи, который соответствует принципу меритократии. Одними из основных задач госаппарата являются реализация концепции «Слышащего государства», оперативное и эффективное функционирование госаппарата, умение принимать решения, «знания должны идти впереди амбиций»».


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Ключевые слова: Нур-Султан, Назначения, Президентский кадровый резерв,
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