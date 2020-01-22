Президентский кадровый резерв: назначен замруководителя аппарата Верховного суда
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан заместителем руководителя аппарата Верховного суда распоряжением Председателя Верховного суда назначен Нурсултан Толенович Байтилесов. Он входит в Президентский молодежный кадровый резерв, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда РК.
Нурсултан Байтилесов родился в 1991 году. Окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М.Ауезова по специальности «правоведение», Региональный социально-инновационный университет по специальности «экономика и бизнес». Магистр юридических наук.
С 2009 года работал ведущим специалистом, главным специалистом-секретарем судебного заседания Алматинского районного суда города Астаны, судебным приставом, главным специалистом, заместителем руководителя Канцелярии Атырауского, Павлодарского областных судов, главным консультантом Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде.
С 2016 по 2018 годы – руководитель Администратора судов Военного суда, заместитель заведующего Отделом международных связей и протокола Департамента по обеспечению деятельности судов при ВС РК.
До настоящего назначения был руководителем Администратора судов города Шымкента.
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