Президентский кадровый резерв: назначен зампредседателя комитета гражданской авиации
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член Президентского молодежного кадрового резерва назначен заместителем председателя комитета гражданской авиации Ардак Утепов, ранее занимавший должность заместителя начальника управления стратегического планирования РГП «Казаэронавигация», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.
Утепов Ардак Тултаевич родился в 1984 году в городе Целиноград (Нур-Султан). Окончил Институт управления (Астана), Академию гражданской авиации (Алматы), Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Калифорнийский университет (г. Сан-Диего, США).
Свою трудовую деятельность начал в 2007 году ведущим специалистом отдела авиационной безопасности управления государственного надзора за безопасностью полетов Комитета гражданской авиации. Затем, с 2010 по 2011 годы занимал должность эксперта управления, после, до 2014 года занимал должность начальника управления международных отношений. С 2014 года по 2018 гг. начальник отдела научно-технической информации департамента стратегического планирования и качества РГП «Казаэронавигация». С 2018-го по настоящее время занимал должность заместителя начальника управления стратегического планирования РГП «Казаэронавигация».
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