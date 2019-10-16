Президентский кадровый резерв: кто прошел первый этап

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сайте pkrezerv.kz опубликованы результаты отбора первого этапа Президентского кадрового резерва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Список допущенных к верификации тестирования доступен на официальном сайте Агентства по делам государственной службы, онлайн-платформе pkrezerv.kz. Так, ранее сообщалось, отбор прошли 904 человека из 5745.

Также можно заметить, что первый этап прошел председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК, олимпийский чемпион Серик Сапиев. Он набрал 30 баллов.

Проходной балл конкурса составил 30 из 50. Добавим, что по результатам первого отбора никто из претендентов не набрал максимальный балл.

Первичную регистрацию для участия в отборе прошли 13 212 человек.

По итогам всех этапов в Президентский молодежный кадровый резерв будут зачислены лишь 300 лучших и наиболее подготовленных молодых людей, на этапе тестирования способностей конкуренция составила 19 человек на место.

Напомним, согласно предвыборной программе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, создается «Президентский кадровый резерв» для продвижения молодых управленцев на госслужбе.

Отбор в «Президентский кадровый резерв» стартовал 1 сентября.