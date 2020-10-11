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Президентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися - ЦИК

11 Октября 2020, 17:04
Президентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися - ЦИК

ДУШАНБЕ. ХОВАР - КАЗИНФОРМ - По состоянию на 15:00 часов в выборах по всей стране приняли участие 3 миллиона 495 тысяч 215 человек, или 70,71% избирателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НИАТ «Ховар».

Об этом агентству сообщил председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам РТ /ЦКВР/ Бахтиёр Худоёрзода.

Выборы считаются состоявшимися, если на избирательные участки пришло более 50% избирателей. Участие 70,71% избирателей свидетельствует о том, что политическая и правовая культура жителей Республики Таджикистан весьма высока и они участвуют в таких политических кампаниях с высоким чувством гражданской ответственности.

Процесс голосования продлится до 20:00 часов на 3375 избирательных участках.

По словам Бахтиера Худоёрзода, в ЦКВР пока не поступало никаких обращений и жалоб.



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