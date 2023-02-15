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Президентские выборы в США: у Трампа наметился первый конкурент

15 Февраля 2023, 14:21
Президентские выборы в США: у Трампа наметился первый конкурент

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Бывший губернатор-республиканец штата Южная Каролина и бывший постпред США при ООН Никки Хейли заявила о своей готовности баллотироваться на пост президента в 2024 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Таким образом, Хейли стала первым крупным соперником, который бросит вызов бывшему президенту США Дональду Трампу за выдвижение от Республиканской партии в рамках президентской гонки 2024 года.

В своем официальном видеозаявлении о намерении баллотироваться в президенты США, Хейли отметила, что Вашингтон уже не раз подводил американцев.

«Пришло время новому поколению лидеров заново открыть для себя финансовую ответственность, обеспечить безопасность наших границ и укрепить нашу страну, нашу гордость и нашу цель», — заявила в видео Хейли.

Ожидается, что она выступит в среду в Чарльстоне на мероприятии, посвященном запуску ее предвыборной кампании.

Хейли была постоянным представителем США в ООН во время президентства Дональда Трампа.

В случае успеха на предварительных выборах Хейли станет первой женщиной и первой американкой азиатского происхождения, выдвинутой Республиканской партией на пост президента.

Бывший президент Национальной ассоциации женщин-предпринимателей, она впервые была избрана в Палату представителей штата Южная Каролина в 2004 году. Шесть лет спустя она стала первой женщиной, избранной губернатором штата в 2010 году, и была самым молодым губернатором в стране, когда вступила в должность в 2011 году. Она ушла в отставку в середине своего второго срока, чтобы стать послом США при ООН - роль, которую она занимала до конца 2018 года.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп начал президентскую кампанию.


Фото: Wade Vandervort/AFP/Getty Images

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