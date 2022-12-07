Президентские выборы в РК вызвали большой интерес у международных наблюдателей – ЦИК

7 Декабря 2022, 19:20

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Член Центральной избирательной комиссии РК Шавкат Утемисов на семинаре для руководящего состава всех территориальных избирательных комиссий сказал, что президентские выборы в Казахстане вызвали большой интерес международных наблюдателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Внеочередные выборы Президента РК, прошедшие 20 ноября, вызвали большой интерес международных наблюдателей. Об этом говорилось и во время поездок в регионы, и на мероприятиях по итогам выборов. Это для нас много значит. Это доверие к работе Центральной избирательной комиссии, но была и критика. Это нужно признать. Казахстан придает большое значение совместной работе с иностранными государствами и международными организациями при проведении выборов. Присутствие международного наблюдения способствует открытому и справедливому проведению выборов. В сентябре текущего года при ЦИК открылся институт международного наблюдения», – сказал Шавкат Утемисов.

По его словам, за ходом президентских выборов в этом году следил 641 наблюдатель от международных организаций и 532 наблюдателя от иностранных государств.

7-9 декабря 2022 года Центральная избирательная комиссия проводит трехдневный республиканский семинар для руководящего состава всех 239 территориальных избирательных комиссий страны. В семинаре принимают участие около 300 человек. Семинар проводится с целью повышения уровня профессиональных компетенций организаторов выборов.

В рамках семинара предусмотрено несколько обучающих блоков: обсуждение итогов работы избирательных комиссий по подготовке и проведению внеочередных выборов Президента Республики Казахстан, прошедших 20 ноября 2022 года; разъяснение внесенных изменений и дополнений в выборное законодательство, в частности введение смешанной и мажоритарной избирательных систем, предвыборная агитация в социальных сетях, аккредитация общественных объединений и некоммерческих организаций на наблюдение за выборами, а также негосударственное финансирование выборов.

На семинаре проведут тренинги по коммуникационным методам и навыкам взаимодействия членов избирательных комиссий с политическими партиями, наблюдателями, представителями масс-медиа, неправительственными организациями и иными участниками избирательного процесса.

Ранее сообщалось, что после внеочередных выборов Президента РК всего поступило 14 официальных жалоб по восьми регионам.