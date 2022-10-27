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Президентские выборы в Казахстане в этот раз проходят в совершенно новом формате – глава Миссии БДИПЧ/ОБСЕ

Автор:  
Арайлым Мұрат
27 Октября 2022, 21:46
Президентские выборы в Казахстане в этот раз проходят в совершенно новом формате – глава Миссии БДИПЧ/ОБСЕ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Выборы, за которыми Миссия БДИПЧ/ОБСЕ наблюдает в этот раз, проходят в совершенно новом формате: новые кандидаты, обновленная Конституция, новые вводные данные. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу Jibek Joly заявила глава Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за внеочередными выборами Президента РК посол Урсула Гацек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Посол Урсула Гацек отметила, что уже второй раз наблюдает за президентскими выборами в Казахстане. Результаты работы Миссии БДИПЧ/ОБСЕ имеются в публичном доступе.

«Но я должна сказать, что каждые новые выборы – это история с чистого листа. Мы никогда не сравниваем выборы, скажем, стало ли лучше или хуже. Но, я должна сказать, что выборы, за которыми мы будем наблюдать в этот раз, проходят в совершенно новом формате. Во-первых, новые кандидаты, во-вторых, обновленная Конституция. То есть, для нас это уже новые вводные данные, и наша задача здесь – обеспечить наблюдение этих конкретных выборов», - пояснила глава Миссии БДИПЧ/ОБСЕ в эфире программы «Новое время» на телеканале Jibek Joly.

Урсула Гацек подчеркнула, что Миссия БДИПЧ/ОБСЕ никогда не сравнивает выборный процесс в разных странах, в которых проводит наблюдение – а это все государства-члены ОБСЕ.

«Каждый отдельный случай для нас индивидуален. Мы провели 400 таких наблюдательных миссий, и механизм, по которому мы их проводим – он действительно работающий», - добавила спикер.



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ОБСЕ   Выборы   JIBEK JOLY   Президентские выборы - 2022  
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