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Президентские выборы в Казахстане освещали 264 иностранных журналиста – МИД РК

21 Ноября 2022, 17:19
Президентские выборы в Казахстане освещали 264 иностранных журналиста – МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Иностранные СМИ, освещавшие Президентские выборы в Казахстане, проявили высокий интерес к этому событию. Они работали не только в столице, но и в других регионах. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«264 иностранных средств массовой информации освещали процесс выборов. Интерес был очень высокий. Они принимали участие практически во всех брифингах, которые проводились по всей стране, они были не только в столице, но и разъехались по разным городам, приходили на наши избирательные участки при Посольствах», - сказал на брифинге официальный представитель МИД РК.

Из 264 представителей иностранных СМИ 106 журналистов, представляющих 41 СМИ из 23 стран, были аккредитованы на временной основе, а 158 журналистов, представляющих 35 СМИ из 13 стран, имеют постоянную аккредитацию.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сообщил, в каких зарубежных странах проголосовало больше всего граждан Казахстана.

Вчера на территории Казахстана завершились президентские выборы.

В 20:00 по времени Астаны завершилось голосование в 15 регионах страны. В голосовании принимали участие все 10033 участка по стране. По результатам третьего exit-poll, за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,02% избирателей. Явка составила 70,6 %.


Фото: пресс-служба МИД РК

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