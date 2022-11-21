Президентские выборы: В каких зарубежных странах проголосовало больше всего граждан

21 Ноября 2022, 16:33

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сообщил о том, что ведомством завершена работа по обеспечению работы избирательных участков за рубежом. Спикер озвучил страны, где проголосовало больше всего граждан Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством иностранных дел завершена работа по обеспечению деятельности избирательных участков при загранучреждениях Казахстана на внеочередных выборах Президента. Наблюдалась высокая электоральная активность среди казахстанцев за рубежом. 68 избирательных участков с общим числом избирателей 12 841 были открыты в 53 странах мира за рубежом. Все участковые избирательные комиссии за рубежом завершили свою работу. Проголосовало 11 360 граждан Казахстана. Это 88,47 % избирателей», - сообщил официальный представитель МИД РК.

По его словам, больше всего граждан Республики Казахстан проголосовало в России, 2600 человек. На втором месте по количеству избирателей находится Турция, 1423 человека. И на третьем месте – Узбекистан, 591 человек.

Ранее сообщалось, что в Сан-Франциско завершил работу последний избирательный участок за рубежом. Явка избирателей составила 100 %.

Вчера на территории Казахстана завершились президентские выборы.

В 20:00 по времени Астаны завершилось голосование в 15 регионах страны. В голосовании принимали участие все 10033 участка по стране. По результатам третьего exit-poll, за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,02 % избирателей. Явка составила 70,6 %.