Президентские выборы стартовали в 15 регионах Казахстана

20 Ноября 2022, 07:00

20 Ноября 2022, 07:00

Президентские выборы стартовали в 15 регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 15 регионах страны начались президентские выборы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая с ежегодным Посланием от 1 сентября 2022 года Глава государства предложил осенью провести внеочередные президентские выборы.

21 сентября был подписан Указ о назначении внеочередных выборов Президента на 20 ноября текущего года.

Голосование на основной части избирательных участков нашей страны будет проходить с 07:00 до 20:00 по местному времени. В то же время на 86 избирательных участках голосование начнется в 06:00 по местному времени.

На предстоящих президентских выборах всего по стране будет задействован 10 101 участок, а в 53 странах созданы 68 избирательных участков.

В списки избирателей включены 11 950 485 граждан. С 4 ноября гражданам была предоставлена возможность проверить себя в списках.

21 октября в 18:00 была завершена регистрация кандидатов в Президенты Казахстана. Согласно календарному плану ЦИК, выдвижение кандидатов в Президенты проходило с 23 сентября по 11 октября.

Шесть человек зарегистрированы кандидатами в Президенты.

12 октября Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева кандидатом в Президенты РК. Он был выдвинут кандидатом на предстоящих выборах Президента на форуме Народной коалиции.

Позже Мейрам Кажыкен, выдвинутый от республиканской общественной организации «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат», был зарегистрирован кандидатом в Президенты.

17 октября Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала Жигули Дайрабаева, выдвинутого кандидатом в Президенты РК от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл».

Общественный деятель, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Каракат Абден стала четвертым зарегистрированным кандидатом в Президенты.

20 октября Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову, выдвинутую от общественного объединения «Қазақ аналары-дәстүрге жол» кандидатом в Президенты РК.

В тот же день в Центральной избирательной комиссии Нурлан Ауесбаев получил удостоверение кандидата в Президенты РК. Он был выдвинут в кандидаты Президента Республики Казахстан от Общенациональной социал-демократической партии.

11 ноября в прямом эфире на телеканале «Хабар» прошли телевизионные дебаты кандидатов в Президенты Казахстана. Телевизионные дебаты состояли из четырех раундов.

Предвыборная агитация кандидатов в Президенты началась 21 октября в 18:00 и завершилась в 00:00 дня, предшествующего дню выборов.

19 ноября в 00:00 часов начался день тишины перед внеочередными президентскими выборами.

В день тишины запрещается любая агитационная работа, связанная с выборами.