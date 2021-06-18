Президентские выборы проходят в Иране

ТЕГЕРАН. ИРНА – КАЗИНФОРМ - Президент Ирана Хасан Рухани в пятницу утром проголосовал на 13-х президентских выборах, 6-м туре выборов в муниципальные советы городов и деревень, первом промежуточном сроке для 11-го тура дополнительных парламентских выборов и втором промежуточном сроке для пятого тура выборов в Совет экспертов в здании министерства внутренних дел ИРИ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на IRNA.

13-е президентские выборы, шестой тур выборов в муниципальные советы городов и деревень, первый промежуточный срок для 11-го тура дополнительных парламентских выборов и второй промежуточный срок для пятого тура выборов в Совет экспертов начались по всей стране в пятницу утром в 7 часов.

Избирательные участки открыты с 7:00 часов утра до 02:00 часа в субботу по местному времени (с 8:30 утра в пятницу до 03:30 ночи в субботу по времени Нур-Султана - ред.). Время голосования из-за распространения пандемии Covid-19 продлилось в этом году.

59 млн 310 тыс. 307 человек имеют право голосовать в 13-х президентских выборах, шестом туре выборов муниципальных советов городов и сел и первом промежуточном сроке на 11-м туре парламентских выборов в Иране. 1 млн 392 тыс. 148 человек впервые могут участвовать в выборах, 706 988 из которых - мужчины, 685 тыс. 160 человек - женщины.

72 тыс. избирательных участков предусмотрены в стране для голосования на президентских выборах.

25 мая совет стражей конституции Ирана сформировал окончательный список кандидатов, которые поборются за пост президента 18 июня: действующий глава судебной власти ИРИ Ибрахим Раиси, член Совета по определению политической целесообразности ИРИ Саид Джалили, секретарь Совета по определению политической целесообразности ИРИ Мохсен Резаи Миргаед, глава Центра исследований Меджлиса и бывший представитель иранского парламента Алиреза Закани, действующий вице-спикер иранского парламента Амир Хоссейн Газизаде Хашеми, бывший вице-президент и глава организации физического воспитания Ирана Мохсен Мехр-Ализаде и бывший глава Центрального банка ИРИ Абдольнасер Хеммати. В предыдущие дни Саид Джалили, Мохсен Мехр-Ализаде и Алиреза Закани приняли решение снять свою кандидатуру с участия в президентских выборах.

После победы Исламской революции 1979 года, которая привела к падению режима Пехлеви, в среднем ежегодно в Иране проводились одни выборы, и все они стали свидетелями большой явки людей.