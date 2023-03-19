Президентские выборы проходят в Черногории

БЕЛГРАД. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Выборы президента проходят сегодня в Черногории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила Государственная избирательная комиссия, президентские выборы состоятся в стране в восьмой раз с момента введения в 1990 году многопартийной системы. Правом голоса в балканской стране обладают 542 154 избирателя.

Выборы пройдут в условиях затяжного политического кризиса, последовавшего после поражения Демократической партии социалистов Черногории многолетнего лидера страны Мило Джукановича на парламентских выборах 30 августа 2020 года.

Президент Черногории избирается всенародным голосованием на пятилетний срок и может занимать этот пост не больше двух сроков подряд. Согласно конституции, Черногория является парламентской республикой, а глава государства выполняет в основном представительские функции. Тем не менее фигура президента имеет серьезное значение при формировании кабинета министров и выдвижении кандидатуры премьера.

На пост президента Черногории претендуют семь кандидатов. Под номером один, согласно результатам жеребьевки, идет действующий президент и многолетний бессменный лидер Черногории Мило Джуканович. Вторым в списке заявлен представитель движения «Европа сейчас» Яков Милатович, третьим - кандидат «Коалиции за будущее Сербии» Андрия Мандич.

Четвертым номером указан независимый кандидат Йован Радулович, блогер. Пятым в списке значится кандидат «Объединенной Черногории» Горан Данилович, под номером шесть - экс-спикер парламента, лидер «Демократической Черногории» Алекса Бечич, последней в списке идет единственная женщина-кандидат Драгиня Вуксанович, представляющая Социал-демократическую партию Черногории.

Согласно опросам, ни один из кандидатов не сможет одержать победу в первом туре. В этом случае 2 апреля пройдет второй тур. Единственная интрига предстоящих выборов президента Черногории в том, кто выйдет во второй тур, точнее, кто во втором туре станет противником действующего президента Джукановича.

61-летний Джуканович встал во главе Черногории в 1991 году, после чего пять раз занимал пост премьера, а также дважды был президентом страны - с 1998 по 2002 год и с 2018 года по настоящее время.