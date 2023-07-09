Президентские выборы признаны состоявшимися – ЦИК Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане по состоянию на 11:00 часов в голосовании на досрочных выборах президента приняли участие более 33% избирателей, в связи с чем выборы признаны состоявшимися. Об этом на брифинге в Ташкенте заявил заместитель председателя ЦИК Республики Узбекистан Бахром Кучкаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно избирательному кодексу, выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие минимум 33% избирателей. По данным электронной системы, фиксирующей явку избирателей, на 11:00 на избирательные участки пришло 6 463 874 избирателя, или 33,54% от общего списка. Есть основания сказать, что выборы являются состоявшимся», - сказал Б. Кучкаров.

Ранее сообщалось, что сегодня в Узбекистане проходят досрочные президентские выборы. В выборах участвуют четыре кандидата, в том числе действующий президент Шавкат Мирзиёев. Для победы на выборах кандидату надо набрать более 50% голосов.

Это первые выборы после вступления в силу новой Конституции Узбекистана. Теперь срок президентских полномочий увеличен с пяти до семи лет.