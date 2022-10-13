13 Октября 2022, 15:21

Президентские выборы: каков уровень владения кандидатов государственным языком

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня завершился экзамен на знание государственного языка среди кандидатов в президенты РК. Лингвистическая комиссия ЦИК определила уровень владения кандидатов в президенты РК государственным языком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В состав лингвистической комиссии по определению уровня владения кандидатов в президенты РК государственным языком вошли ученые-лингвисты, кандидаты филологических наук, профессоры, академики Адиль Ахметов, Ғарифолла Есім, Дихан Камзабекулы, Гультас Курманбай, Анар Фазылжанова. Члены комиссии провели коллегиальный анализ и приняли решение. При определении уровня владения кандидатов в Президенты РК государственным языком соблюдались принципы справедливости и объективности. Были созданы все условия кандидатам для их подготовки к экзамену и выступлению перед членами лингвистической комиссии», -сообщил председатель лингвистической комиссии Адиль Ахметов.

Член лингвистической комиссии Анар Фазылжанова оценила уровень владения кандидатов государственным языком.

«Сегодня сдал экзамен на знание государственного языка Бакыт Жанабаев.

По результатам экзамена кандидата поддержали пять членов комиссии, один воздержался. Причина воздержания в том, что у члена лингвистической комиссии возник вопрос к качеству сочинения. При написании сочинения кандидат придерживался всех норм, раскрыл свою мысль, идею, однако были допущены орфографические ошибки. Не будем скрывать, все кандидаты допускали орфографические ошибки. Кандидат Бакыт Жанабаев допустил одну из часто допускаемых ошибок. Это связано с проставлением запятых и раздельным написанием частиц», - пояснила Анар Фазылжанова.

По словам Адиля Ахметова, кандидат от партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев допустил мало ошибок.

«Он вырос в ауле. Заметно, что он хорошо владеет государственным языком. Он учился в казахской школе, окончил вуз в казахской группе. Среди женщин-кандидатов мы также заметили тех, кто свободно выражает свою мысль. Это все приходит с опытом. Мы обращали внимание не только на орфографические ошибки, но и на широту кругозора, на опыт, любовь к родному языку, умение раскрывать выбранную тему, ораторское мастерство. Так мы оценивали уровень владения кандидатов государственным языком», - добавил Адиль Ахметов.