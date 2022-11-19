Президентские выборы и разноплановые преобразования в РК обсудили в Минске

МИНСК. КАЗИНФОРМ – Видные политические деятели, влиятельные эксперты и представители академических институтов в области политологии обсудили конституционные и социально-экономические преобразования в РК, передает МИА «Казинформ».

В преддверии внеочередных президентских выборов в Казахстане в посольстве РК в Беларуси за круглым столом эксперты собрались, чтобы обсудить различные аспекты проводимых в Казахстане реформ.

В диалоге приняли участие заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Совета Республики Национального собрания РБ Андрей Русакович, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей национального собрания РБ Олег Гайдукевич, директор БИСИ Олег Макаров, член-корреспондент НАН РБ Сергей Рахманов. Модератором выступил директор Центра международных исследований при Белорусском государственном университете Олег Лешенюк.

Открывая заседание, посол РК в РБ Аскар Бейсенбаев отметил, что в Казахстане с момента обретения независимости выборы проводятся регулярно, но предстоящие президентские выборы можно считать одними из самых значимых для будущего Казахстана. Дипломат сказал, что нынешний год для республики стал годом потрясений, но и годом всесторонних преобразований и реального обновления. Несмотря на все трудности, народ Казахстана начал новый путь своего политического развития.

Экономические инициативы направлены на диверсификацию, демонополизацию и обеспечение справедливого распределения национального дохода.

Обращаясь к теме предстоящих президентских выборов, посол отметил, что они будут самыми разнообразными в истории Казахстана. В них участвуют шесть кандидатов с различными политическими взглядами, что дает избирателям широкий выбор. Кроме того, впервые в нашей истории на пост Президента претендуют две женщины. Это еще один важный шаг в демократическом развитии страны. На протяжении многих лет Казахстан предпринимает конкретные шаги по обеспечению гендерного равенства и повышению роли женщин в бизнесе и политике.

Процесс выдвижения кандидатов в Президенты Казахстана построен таким образом, чтобы быть открытым и справедливым. Например, все кандидаты должны получить подписи от 1% зарегистрированных избирателей Казахстана - около 118 000 человек. Шесть кандидатов, представляющих различные предвыборные платформы и дальнейшее видение развития страны, получили поддержку граждан. Это еще одно доказательство процесса реформ в действии.

Аскар Бейсенбаев подчеркнул важность обеспечения того, чтобы выборы были свободными и справедливыми.

«Я считаю, что Казахстан демонстрирует, что он идет дальше общих ожиданий. Президент пообещал, что выборы пройдут честно, открыто и при широком участии внутренних и международных наблюдателей», - сообщил посол, отметив, что выборы традиционно проходят с участием наблюдателей Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и многих других международных организаций.

«Правительство активно улучшает инвестиционный климат Казахстана, делая его привлекательным местом для инвестиций в регионе. Это особенно актуально для казахстанско-белорусских отношений. В 2021 году объем внешней торговли товарами Республики Казахстан с Республикой Беларусь достиг 1 миллиарда долларов США и вырос на 32%, объем казахстанского экспорта в Беларусь увеличился на 82%, достигнув 181 миллиона долларов США и это далеко не предел», - сказал он.

Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Беларуси по международным делам РБ Олег Гайдукевич, в своем выступлении отметил, что для Беларуси крайне важны отношения с Казахстаном, которым на протяжении многих лет руководством страны уделяется особое внимание.

Ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович отметил, что двусторонние отношения наших государств находятся на самом высоком уровне, отвечая духу союзничества и стратегического партнерства».

В заключении дискуссии директор Центра международных исследований при Белорусском государственном университете Олег Лешенюк подвел итоги экспертной оценки.

«Первое, разноплановое реформирование в Казахстане направлено на то, чтобы сделать политическую систему в республике более предсказуемой и качественной. Второе, выборы усилят начавшиеся политические реформы в стране. Третье, президентские выборы – это символ демократических преобразований в стране и проверка всей политической системы на прочность», - резюмировал он.

Внеочередные выборы Президента РК пройдут 20 ноября. Более 170 наблюдателей от СНГ будут следить за выборами в Казахстане. Председатели ЦИК 15 стран приедут для наблюдения за выборами.