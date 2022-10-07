Президентские выборы: два института планируют проводить опросы общественного мнения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Исследовательский институт «Общественное мнение» («Қоғамдық пікір» зерттеу институты) и Институт общественной политики партии «AMANAT» подали в ЦИК РК уведомления о проведении опросов общественного мнения, передает МИА «Казинформ».

«По состоянию на 7 октября 2022 года в Центризбирком поступили уведомления о проведении опросов общественного мнения от двух юридических лиц с приложением копий документов: 1. Исследовательский институт «Общественное мнение» («Қоғамдық пікір» зерттеу институты); 2. Частное учреждение «Институт общественной политики партии «AMANAT». Информация о поступивших уведомлениях юридических лиц будет обновляться на сайте Центризбиркома по мере их поступления», - сообщили в пресс-службе ЦИК РК.

В Центризбиркоме напомнили, что опрос общественного мнения вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющие не менее пяти лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде Центральную избирательную комиссию с приложением копий соответствующих документов.

«В уведомлении, направляемом в Центральную избирательную комиссию, указываются сведения о специалистах, принимающих участие в проведении опроса и имеющих опыт работы в этой сфере, о регионах, в которых будут проводиться опросы общественного мнения, о применяемых методах анализа. Также обращаем внимание, что опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосования в поддержку кандидатов либо политических партий в сети Интернет не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования

(п.9 ст. 28 Конституционного закона). Данные требования закона распространяются на все виды опросов общественного мнения, связанных с выборами, проводимых в период подготовки и проведения выборной кампании», - пояснили в ЦИК РК.