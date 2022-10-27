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Президентские выборы: 23 наблюдателя от стран СНГ получили аккредитацию

Автор:  
Арайлым Мұрат
27 Октября 2022, 14:03
Президентские выборы: 23 наблюдателя от стран СНГ получили аккредитацию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 23 наблюдателей от стран СНГ уже получили аккредитацию для наблюдения за ходом Президентских выборов в Казахстане. Об этом заявил заместитель председателя Исполкома СНГ Ильхом Нематов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша работа построена на открытости, демократичности, нейтральности, без вмешательства во внутренние дела Казахстана с соблюдением основных норм и принципов международного права. Мы имеем опыт наблюдения. Это 15 Миссия наблюдателей от СНГ в Казахстане. Уверены, что наблюдение будет объективным. Мы подготовим итоговое заявление. Создадим координационный совет с участием всех руководителей групп наблюдателей. Итоговый документ с вашим участием озвучим 21 ноября после голосования. Наше заявление будет основано исключительно на результатах наблюдения краткосрочных и долгосрочных наблюдателей», - сказал на брифинге в ЦИКе Ильхом Нематов.

Как отметил спикер, из более ста наблюдателей 23 от стран СНГ уже аккредитованы. В состав Миссии наблюдателей от СНГ вошли представители всех стран СНГ, Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Парламентской Ассамблеи Союзного государства Россия-Беларусь, дипломаты, аккредитованные в Астане, сотрудники исполнительного комитета.


СНГ   Выборы   Президентские выборы - 2022  
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