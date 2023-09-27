Президентские выборы в Египте пройдут раньше запланированного срока

Запанированные ранее на весну 2024 года, президентские выборы состоятся в Египте гораздо раньше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Египетская избирательная комиссия сообщила, что вместо весны следующего года президентские выборы пройдут 10-12 декабря этого года на фоне экономического кризиса, рекордной инфляции и нехватки иностранной валюты.

Действующий президент Абдул Сиси может баллотироваться на третий срок благодаря поправкам в конституцию, внесенным в 2019 году, которые также увеличили продолжительность президентских сроков с четырех до шести лет. Ожидается, что результаты выборов будут объявлены 18 декабря 2022 года, а в случае второго тура окончательные результаты должны быть объявлены не позднее 16 января 2023 года, - добавили в избирательной комиссии.

Хотя Сиси официально не объявил о своей кандидатуре, проправительственные партии начали кампанию, включающую размещение рекламных щитов вокруг Каира в поддержку его переизбрания.

Сиси был объявлен победителем выборов 2014 и 2018 годов, набрав 97% голосов.

Четыре других кандидата выразили намерение баллотироваться на этот раз, в первую очередь бывший член парламента Ахмед Эльтантави.