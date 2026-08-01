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    Президентские выборы в Болгарии пройдут 25 октября

    Президентские выборы в Болгарии состоятся в воскресенье, 25 октября 2026 года. Соответствующее решение приняло Народное собрание страны, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на BTA.

    Президентские выборы в Болгарии пройдут 25 октября
    Фото: BTA

    Решение поддержали 138 депутатов, против никто не проголосовал, еще семь парламентариев воздержались.

    В случае необходимости второй тур выборов пройдет 1 ноября. Согласно Конституции Болгарии, если ни один из кандидатов не наберет необходимого количества голосов, повторное голосование проводится в течение семи дней. В нем принимают участие два кандидата, получившие наибольшую поддержку избирателей.

    Напомним, в мае этого года Народное собрание Болгарии утвердило лидера коалиции «Прогрессивная Болгария» Румена Радева на пост премьер-министра страны.

    Болгария Выборы Мировые новости
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор