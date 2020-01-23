Президентские резервисты стали сотрудниками Минэкологии Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В числе сотрудников Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана появились президентские резервисты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ведомства в Telegram.

Так, на должность руководителя Департамента экологии г.Нур-Султан комитета экологического регулирования и контроля при министерстве назначен Казантаев Даурен Ганибекович. Он окончил в 2005 году Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова по специальности экономист-международник. Ранее был советником главы Минэнерго Казахстана.

Заместителем директора Департамента климатической политики и зеленых технологий Минэкологии Казахстана стала Сулейменова Зульфия Булатовна, выпускница Евразийского национального университета им. Л. Гумилева, магистр гуманитарных наук. З.Сулейменова также получает степень Phd в Национальном институте политических исследований (Япония).

Ранее она была консультантом по экологическим вопросам Департамента окружающей среды и развития Экономической и Социальной Комиссии ООН для Азии и Тихого Океана, Бангкок (Тайланд).

Директором Департамента административной работы Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана назначен Ширанов Акзан Рашидович. В 2005 году он окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. До назначения работал помощником министра энергетики Казахстана.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев поприветствовал новых сотрудников ведомства, пожелал успехов.

Он также отметил, что быть в составе президентского кадрового резерва - большая честь и ответственность.

«Мы рады приветствовать вас в коллективе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, рассчитываем на ваш профессионализм», - сказал М.Мирзагалиев.

Фото: Минэкологии