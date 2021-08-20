Президентские реформы в действии: эксперты обсуждают итоги первого года действия закона о мирных собраниях

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы под эгидой Национального совета общественного доверия проходит презентация аналитического доклада «Обзор действия нового закона о мирных собраниях», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии принимают участие помощник Президента РК, секретарь Национального совета Ерлан Карин, известные казахстанские эксперты, правозащитники и члены Национального совета общественного доверия.

Авторами доклада являются Марат Шибутов и Найля Альмухамедова.

В данном документе обобщена краткая хронология событий по совершенствованию законодательства о митингах и представлен анализ реализации положений принятых норм в контексте проведенных мирных собраний за прошедший год.

В частности, в докладе акцентируется внимание на том, что действие нового закона предоставляет гражданам более широкие возможности для проявления собственной гражданской позиции. Кроме того, проведение мирных собраний в новых местах, в центральных частях городов, способствовало большей посещаемости и лучшему освещению в средствах массовой информации.

Так, с момента вступления в силу закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан» в июне прошлого года по июнь текущего года по стране было проведено свыше 500 мирных собраний (в форме митингов, пикетов, собраний, шествий, демонстраций). Тем самым, благодаря новому закону митинги становятся привычной нормой общественной жизни казахстанцев.

В настоящее время по линии Национального совета принято 17 законов, 3 указа и более 50 постановлений, распоряжений и приказов центральных государственных органов. На стадиях разработки и рассмотрения находятся еще более 15 законопроектов.