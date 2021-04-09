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    14:19, 09 Апрель 2021 | GMT +6

    Президентские пакеты политических реформ на стадии активной реализации – Ерлан Карин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Помощник Президента РК Ерлан Карин дал оценку Аналитическому докладу под авторством известного политолога, эксперта Андрея Чеботарева «Реформы в Казахстане: от намерения к действиям», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Данный доклад посвящен теме тех преобразований и реформ, которые осуществляются в нашей стране в последнее время. Несмотря на то, что эти реформы осуществляются в последние 1,5-2 года, пакет реформ настолько масштабный, что уже сейчас чувствуется потребность в их системном изложении, чтобы эксперты и все другие наши коллеги, СМИ, могли представить как масштаб проводимых реформ, так и видеть логику осуществляемых преобразований», - сказал Ерлан Карин в своем вступительном слове на презентации доклада.

    Особый акцент он сделал на политических реформах.

    «Я, в свою очередь, хотел бы немного рассказать о проводимых политических реформах в нашей стране. Как известно, Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым были выдвинуты три пакета политических реформ. Первый пакет был представлен в декабре 2019 года на первом заседании Национального совета общественного доверия. Второй пакет был озвучен Главой государства в своем Посланий в сентябре 2020 года. И третий пакет политических реформ был выдвинут Президентом в январе этого года в своем выступлении на открытии сессии нового Парламента», - отметил спикер.

    По его словам, в рамках работы Нацсовета уже полностью реализован первый пакет политических реформ.

    «Это снижение регистрационного барьера для политических партий, введение 30%-й квоты для женщин и молодежи в партийных избирательных списках, принятие абсолютно нового закона о митингах, декриминализация статьи о клевете и гуманизация статьи 174 УК РК, а также отмена смертной казни. В целом, по первому пакету политических реформ было принято 8 реформ. Сейчас на стадии активной реализации второй и третий пакет политических реформ», - заключил Е. Карин.



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