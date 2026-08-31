Президентские и парламентские выборы в Ливии проведут в течение двух лет

Комитет «4+4», состоящий из представителей властей востока и запада Ливии, подписал окончательное соглашение по избирательным законам, необходимым для проведения в стране президентских и парламентских выборов, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu .

Согласно заявлению Миссии ООН по поддержке в Ливии (UNSMIL), четыре представителя Главного командования Ливийской национальной армии на востоке страны и четыре представителя Правительства национального единства на западе встретились в штаб-квартире UNSMIL в Триполи.

Стороны достигли договоренности по избирательным законам и подписали окончательный текст соглашения.

Согласно документу, как гражданские лица, так и военнослужащие смогут баллотироваться на пост главы государства. Военнослужащие в случае выдвижения своей кандидатуры будут считаться подавшими в отставку в соответствии с законом №28 от 2023 года.

Если победивший на президентских выборах кандидат имеет двойное гражданство, он должен отказаться от второго гражданства до принесения присяги. В случае сохранения второго гражданства президентские выборы будут проведены повторно.

Также предусмотрено, что второй тур президентских выборов не потребуется, если один из кандидатов получит 50 процентов голосов плюс один голос.

В соглашении говорится, что закон о выборах Палаты представителей от 2014 года будет принят в качестве рамочного закона для проведения парламентских выборов. Президентские и парламентские выборы должны состояться в течение периода, не превышающего 24 месяцев.

Кроме того, в документе определены председатель и заместители председателя Высшей национальной избирательной комиссии Ливии, их имена были обнародованы.

Издание отмечает, что выборы в Ливии на протяжении нескольких лет не удается провести из-за разногласий по избирательному законодательству между базирующейся в Бенгази Палатой представителей и Государственным высшим советом в Триполи, выполняющим функции верхней палаты парламента.

До достижения соглашения Комитетом «4+4» Государственный высший совет и председательство Президентского совета Ливии заявляли, что соглашение противоречит Ливийскому политическому соглашению и поэтому должно считаться недействительным.

Ранее в ООН сообщили, что политические разногласия угрожают стабильности Ливии.