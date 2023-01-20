Президентская премия и возвращение архивных документов на родину – о чем говорилось на коллегии Минкультуры

20 Января 2023, 22:45

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане прошло расширенное заседание коллегии Министерства культуры и спорта. Мероприятие такого масштаба стало первым для Асхата Оралова на посту главы Минкульта, который выступил с обстоятельным докладом по теме развития литературы и архивной документации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил министр, работники в сфере архивного дела в прошлом году привезли более 7 тысяч ценных исторических документов.

«Благодаря продолжающимся научно-реставрационным работам и археологическим исследованиям музейные фонды постоянно пополняются новыми экспонатами. К примеру, только в прошлом году проведено 18 археологических исследований, реконструировано около 30 памятников», - сказал Асхат Оралов.

По его словам, в прошлом году работники архивов привезли в страну исторические документы из-за рубежа с целью инвентаризации. Ценные бумаги содержат информацию об истории Казахстана, с ними сейчас работают отечественные историки и ученые. Документы привезли из стран Европейского союза: Венгрии, Германии и Италии.

Глава ведомства также сообщил хорошую новость для писателей – в стране планируют ввести специальную Президентскую премию для молодых авторов.

«Для наполнения отечественной литературы новым веянием и популяризации литературного наследия нашей нации, а также в целях придания нового импульса казахстанской литературе и издательствам введена Национальная литературная премия «Айбоз». С целью дальнейшего развития доброй традиции в этом году мы планируем реализовать новые проекты. В поддержку молодых писателей будет учреждена специальная президентская литературная премия», - пообещал министр.

По его словам, в ближайшее время будет организован международный форум для работников сферы культуры.

«Мы также организуем международный форум работников культуры. Это позволит повысить квалификацию специалистов отрасли и освоить международный опыт. Очень важно активное участие интеллигенции в реализации этих работ на высоком уровне. В воспитании общества и молодежи старшее поколение играет огромную роль, занимая особое место», - подчеркнул Асхат Оралов.

В текущем году Минкультуры планирует завершить строительство ряда визит-центров.

«Мы намерены завершить строительство визит-центров Ордабасы, Сауран, Сарайшык, Есик, Бозок, обеспечить дальнейшую модернизацию киностудии «Казахфильм» имени Шакена Айманова», - отметил глава ведомства.

По словам министра, еще одной немаловажной задачей является строительство архивохранилища при Центральном государственном архиве Алматы.

«Расширение хранилища центральных государственных архивов – это возможность сохранить наше историко-культурное наследие и приобщиться к богатому пласту истории», - считает Асхат Оралов.

Однако в архивной сфере существует и ряд актуальных проблем, которые необходимо решать в ближайшее время.

«Острой проблемой в архивной сфере является загруженность архивных хранилищ по всей стране. На сегодня есть потребность в строительстве около 20 зданий Государственного архива на 500 тысяч единиц хранения. Инициатива требует межведомственную работу и координацию», - сказал министр.

Асхат Оралов добавил, что в этом году перед ведомством стоит задача по разработке типовой проектно-сметной документации в тесном взаимодействии с Министерством индустрии и инфраструктурного развития. Согласно докладу министра, загруженность архивных хранилищ является не единственным насущным вопросом в сфере культуры - ведомство планирует повысить статус концертмейстеров и артистов танцевальных ансамблей.

«После утверждения статуса «Национальный» заработная плата сотрудников 5 культурных организаций была повышена на коэффициент 1,75. В этом году также будет уделено особое внимание повышению социального благосостояния сотрудников отрасли. Нами планируется повысить статус, социальное благосостояние концертмейстеров творческих вузов, а также работников государственных организаций культуры, играющих на духовых музыкальных инструментах, артистов танцевальных ансамблей», - пообещал глава Минкульта.

Асхат Оралов добавил, что ведомством уже начата работа по внесению изменений в соответствующие законодательные акты.

Как сообщила директор Национального архива РК Сагила Нурланова, в архивах Германии обнаружены секретные документы касательно космодрома Байконур.

«В прошлом году сотрудники республиканского архива посетили с рабочим визитом 14 стран. Из этих стран они привезли около 7 тысяч ценных документов. Допустим, в архивах Германии обнаружены этнографические отчеты исследователей Австро-Венгерской империи, результаты исследовательских поездок в Среднюю Азию, в архивах Штази найдены документы касательно космодрома Байконур, которые были признаны секретными. В Российском государственном историческом архиве найдены переписки казахских султанов начала XVIII- XIX веков с представителями императорской администрации», - рассказала она.

В завершении мероприятия выступил заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов, который напомнил о поручении Главы государства по реализации мер, направленных на популяризацию нашей культуры на международной арене.

«Необходимо проработать включение исторических мест, материальных и нематериальных наследий в список ЮНЕСКО. Известно, что наш народ богат уникальными образцами культурного наследия, устной литературы (кюй, айтыс, эпосы, национальные виды спорта). На нашей территории располагались города, которые оставили неизгладимый след в истории», - сказал Алтай Кульгинов.

По словам вице-премьера, необходимо детально изучить наше наследие, его популяризацию на уровне ЮНЕСКО.

«Министерство должно проработать эти меры совместно с Министерствами науки, информации и иностранных дел», - добавил заместитель Премьер-Министра.

Зампремьера также поручил ускорить работу по утверждению новой концепции культурной политики.

«Документ проложит путь к системному решению проблем в сфере культуры и повысит заинтересованность граждан к отечественной киноиндустрии, театрам, очагам культуры», - отметил Алтай Кульгинов.

Заместитель Премьер-Министра считает, что необходимо сделать традицией регулярное посещение театров, музеев, библиотек, выставок и других культурных мероприятий.

«Поэтому Министерству совместно с акиматами нужно уделить особое внимание мерам поддержки объектов культуры и искусства. Театральное искусство играет особую роль в культурном развитии общества, духовном обогащении человека. Министерству необходимо создавать все условия по увеличению посещаемости театров нашими гражданами, особенно молодежи», - добавил он.

Член Кабмина также подчеркнул важность запуска единой информационной системы мониторинга фильмов.

«В вопросе развития сферы культуры важно отметить потенциал киноиндустрии, потому что кино считается действенным инструментом реализации государственной культурной политики. Главные зрители фильмов – молодежь. Соответственно нужны картины, пропагандирующие патриотизм, трудолюбие, семейные ценности, здоровый образ жизни, получение образования. Поэтому необходимо держать на особом контроле соответствие этим требованиям фильмов, которые снимаются за счет государственного бюджета», - отметил он.

По мнению Алтая Кульгинова, необходимо учитывать вкус зрителя и продумать механизм финансирования этих фильмов за счет государственного бюджета.

«Очень важно запустить единую информационную систему мониторинга фильмов. Такая информационная система нужна для развития сферы кино. Это положительно отразится на развитии отечественного кинорынка», - пояснил заместитель Премьер-Министра РК.

Зампремьера поручил перевести на казахский язык зарубежные фильмы.

«Также необходимо перевести на казахский язык лучшие зарубежные фильмы. Это окажет положительное воздействие на расширение сферы применения государственного языка. В целом для развития сферы киноиндустрии необходимо активизировать работу с соответствующими ассоциациями. В этой связи Глава государства поручил модернизировать национальную киностудию «Казахфильм». В этом направлении составлен конкретный план, прошу еще раз проработать и тщательно реализовать», - добавил Алтай Кульгинов.

Зампремьера также сообщил о планах по развитию креативной индустрии.

«Глава государства поручил развить креативную индустрию. В прошлом году были приняты законодательные нормы о креативной индустрии, определена компетенция Правительства и уполномоченных органов. В ближайшее время будут определены виды экономической деятельности, которые относятся к креативной индустрии, также будут проработаны меры стимулирования. В этом направлении одним из актуальных вопросов является создание фонда поддержки креативной индустрии», - отметил он.

По словам Алтая Кульгинова, новая структура должна отыскать творческие идеи с коммерческим потенциалом и содействовать в их реализации.

«С помощью этого фонда стартапы получат возможность продвигать свои продукты и привлекать венчурные инвестиции. Думаю, необходимо организовать ярмарку креативных продуктов в международном финансовом центре «Астана», чтобы инвесторы могли подробнее узнать о стартап-проектах», - заключил вице-Премьер-Министр.

Фото: facebook.com/Асхат Оралов