Президентская новогодняя елка прошла в режиме онлайн в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Президентская новогодняя елка для 200 ребятишек прошла в режиме онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления образования, от имени Президента Республики Казахстан с Новым годом детей поздравил аким области Кумар Аксакалов.

Трансляция программы новогоднего праздника «Жарқыра, жайна Жаңа жыл- Тәуелсіз қазақ елінде!» состоялась по телевизионным каналам области и в социальных сетях.

Участникам Президентской елки организовали персональную доставку новогоднего подарка от Президента. Дед Мороз и Снегурочка вручили 120 детям в возрасте от 9 до 11 лет велосипеды, 80 детей в возрасте от 12 до 14 лет - гироскутеры и смартфоны.

В этом году Гран-при в конкурсе костюмов присудили воспитаннице центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Айыртауского района Юлие Пашкевич. Ей вручили телевизор.

В управлении напомнили, что в Президентской Новогодней елке участвуют дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, из малообеспеченных и многодетных семей, с особыми образовательными потребностями, с ограниченными возможностями и одаренные дети, добившиеся успехов в учебе, спорте и творчестве.



