РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:48, 24 Апрель 2022 | GMT +6

    Президентская литературная премия появится в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прорабатывается вопрос о присуждении президентской литературной премии. Об этом говорится в ответе заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прорабатывается вопрос о присуждении президентской литературной премии в поддержку молодых казахстанских писателей и поэтов», - сообщил Ералы Тугжанов.

    Согласно предоставленным данным, в настоящее время соответствующий проект Указа Главы государства согласовывается с заинтересованными государственными органами. Президентскую премию вручат гражданам Республики Казахстан в возрасте от 18 до 29 лет за беспрецедентные произведения в номинациях «Проза», «Поэзия», «Драматургия», «Детская литература.

    Заместитель Премьер-Министра РК также отметил, что для поддержки отечественной литературы действующим законодательством предусмотрены достаточные механизмы.


    Теги:
    Правительство РК Культура Главная Правительство
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!