Президентская литературная премия появится в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прорабатывается вопрос о присуждении президентской литературной премии. Об этом говорится в ответе заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прорабатывается вопрос о присуждении президентской литературной премии в поддержку молодых казахстанских писателей и поэтов», - сообщил Ералы Тугжанов.

Согласно предоставленным данным, в настоящее время соответствующий проект Указа Главы государства согласовывается с заинтересованными государственными органами. Президентскую премию вручат гражданам Республики Казахстан в возрасте от 18 до 29 лет за беспрецедентные произведения в номинациях «Проза», «Поэзия», «Драматургия», «Детская литература.

Заместитель Премьер-Министра РК также отметил, что для поддержки отечественной литературы действующим законодательством предусмотрены достаточные механизмы.