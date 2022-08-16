16 Августа 2022 19:11

Президентская литературная премия будет учреждена в 2023 году в РК

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - С 2023 года будет учреждена специальная Президентская литературная премия для молодых казахстанских писателей и поэтов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Претендовать на высокую награду могут авторы в возрасте от 18 до 29 лет. Об этом заявил министр культуры и спорта Даурен Абаев в ходе встречи с населением в Павлодарской области.

Также министр рассказал и о других проектах, реализуемых в области для поддержки молодых литераторов.

«Мы инициировали новый проект «Жаңа қазақ әдебиеті», в рамках которого книги молодых авторов будут изданы тиражом в 3 тыс. экземпляров. Данная работа поможет развитию новой системы мышления молодого поколения, поддержит их творческий настрой и новаторские идеи. Кроме того, сейчас идет прием заявок на соискание первой национальной литературной премии «Айбоз», общий призовой фонд которой составляет 35 млн тенге. Таким образом, мы создаем новые механизмы поддержки начинающих авторов, сильных талантов в прозе, поэзии и драматургии», - сказал Даурен Абаев.

Фото: Министерство культуры и спорта Республики Казахстан







