Президентская избирательная кампания стартовала в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия Узбекистана на заседании 10 мая объявила о начале кампании по досрочным выборам президента, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Центризбиркома Узбекистана, формирование избирательных округов запланировано до 15 мая, а избирательных участков - на 25 мая. Кроме того, в республике создадут единый электронный реестр избирателей.

Политические партии должны в течение 3 дней после объявления избирательной кампании обратиться в ЦИК для регистрации своих уполномоченных представителей. Для участия в выборах партии должны подать документы до 15 мая.

Кандидаты в президенты будут выдвигаться с 17 мая по 1 июня. Документы о регистрации кандидатов должны быть поданы в ЦИК до 2 июня. Регистрация должна завершиться 6 июня.

В соответствии с избирательным кодексом, право на выдвижение кандидата в президенты имеют политические партии, официально зарегистрированные в стране не позднее, чем за четыре месяца до дня объявления о начале избирательной кампании. В настоящее время в Узбекистане зарегистрировано пять партий: Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»), Социал-демократическая партия «Адолат» («Справедливость»), Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП) и Экологическая партия.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о проведении досрочных выборов главы государства, которые назначены на 9 июля 2023 года.