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Президентская елка прошла в Астане

24 Декабря 2018 19:10 120
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Президентская елка прошла в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане прошла детская новогодняя ёлка от имени Президента страны, передает официальный сайт столичного акимата.    

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На ёлку были приглашены дети в возрасте 9-13 лет, воспитанники детского дома, SOS детской деревни, дети, находящиеся под опекой и патронатом.

«Дорогие ребята, все мы - взрослые и дети - с нетерпением ждем самый удивительный праздник - Новый год. Вы, юное поколение Казахстана, являетесь нашим будущим. Сегодня у новогодних ёлок собрались дети нашей большой и дружной страны. В уходящем году вы усердно учились, добивались успехов в спортивных соревнованиях, побеждали в различных конкурсах, викторинах. Каждый из вас упорно стремился к новым, еще более высоким вершинам», - сказал Глава государства, поздравив детей с их первыми победами.


Президентская елка прошла в Астане Он также отметил, как важно сегодня быть любознательным и трудолюбивым, вести здоровый образ жизни, изучать иностранные языки, не забывать о поддержке учителей, наставников и родных.

«В эти праздничные дни мы снова становимся детьми, и каждый из нас живет в ожидании новогодней сказки и чуда. Дорогие ребята, пусть исполнятся все ваши желания, мечты к Новому году», - пожелал детям Нурсултан Назарбаев.


Президентская елка прошла в Астане  Для детей и приглашенных гостей было организовано театрализованное шоу, в котором более 40 творческих коллективов столичных Дворцов школьников продемонстрировали свои самые яркие и красочные номера, подарив всем праздничное настроение.
Президентская елка прошла в Астане

Также в рамках празднования для приглашенных детей были организованы концертная программа, просмотр выставки робототехники и изобразительного искусства и новогодние подарки от имени Президента в виде подарочных сертификатов.

 

 

 

 

 

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Ключевые слова: Астана, Акимат,
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