Президентская елка прошла в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане прошла детская новогодняя ёлка от имени Президента страны, передает официальный сайт столичного акимата.

На ёлку были приглашены дети в возрасте 9-13 лет, воспитанники детского дома, SOS детской деревни, дети, находящиеся под опекой и патронатом.



«Дорогие ребята, все мы - взрослые и дети - с нетерпением ждем самый удивительный праздник - Новый год. Вы, юное поколение Казахстана, являетесь нашим будущим. Сегодня у новогодних ёлок собрались дети нашей большой и дружной страны. В уходящем году вы усердно учились, добивались успехов в спортивных соревнованиях, побеждали в различных конкурсах, викторинах. Каждый из вас упорно стремился к новым, еще более высоким вершинам», - сказал Глава государства, поздравив детей с их первыми победами.



Он также отметил, как важно сегодня быть любознательным и трудолюбивым, вести здоровый образ жизни, изучать иностранные языки, не забывать о поддержке учителей, наставников и родных.



«В эти праздничные дни мы снова становимся детьми, и каждый из нас живет в ожидании новогодней сказки и чуда. Дорогие ребята, пусть исполнятся все ваши желания, мечты к Новому году», - пожелал детям Нурсултан Назарбаев.





Для детей и приглашенных гостей было организовано театрализованное шоу, в котором более 40 творческих коллективов столичных Дворцов школьников продемонстрировали свои самые яркие и красочные номера, подарив всем праздничное настроение.





Также в рамках празднования для приглашенных детей были организованы концертная программа, просмотр выставки робототехники и изобразительного искусства и новогодние подарки от имени Президента в виде подарочных сертификатов.