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Президентом задана  совершенно новая повестка для общества – Госсекретарь РК

19 Января 2022 11:10
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Президентом задана  совершенно новая повестка для общества – Госсекретарь РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работа по реализации предложенных Главой государства реформ будет зависеть от главного фактора и условия – способности консолидироваться и действовать сообща. Об этом в интервью телеканалу «Хабар 24» заявил Государственный секретарь РК Ерлан Карин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Благодаря предпринятым усилиям, мерам ситуация была в кратчайшие сроки стабилизирована. Уже снят режим чрезвычайного положения, хотя повторюсь: в ряде регионов будет сохраняться режим антитеррористической операции. Но тем не менее в целом по стране ситуация стабилизирована. Ситуация стабилизируется не только в плане безопасности, общественного порядка, но уже в информационном поле. Здесь очень важную роль сыграло то, что Президентом была задана совершенно новая повестка для общества, призыв – вместе участвовать в строительстве нового Казахстана. Это созидательная повестка. Она содержит в себе призыв, приглашение ко всем ответственным общественным силам, активным гражданам – вместе участвовать в большом созидательном процессе», - отметил в интервью Государственный секретарь РК.

По словам Ерлана Карина, предстоит большая работа по реализации целого пакета реформ, которые были предложены Главой государства в своем недавнем выступлении перед Парламентом. А работа по реализации этих реформ, как считает спикер, будет зависеть от главного фактора и условия – способности консолидироваться и действовать сообща.

«Это уже не высокопарные слова, пафос, это действительно необходимость сейчас, чтобы мы смогли выйти на качественно новый уровень развития. Сейчас нужны предметные дискуссии, потому что виден захлест демагогии, который оторван от реальности. Должны быть взвешенные шаги. Нам нужно ориентироваться на здравый смысл, должна быть борьба, как и с радикальными структурами, организациями, террористами, так должна быть борьба с радикальными идеологиями, риторикой. Тогда мы сможем преодолеть эту ситуацию и выйти на качественный уровень развития нашей страны», - отметил Государственный секретарь РК.

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#СМИ   #Общество   #Ерлан Карин   #Новый Казахстан  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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