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Президентом Венгрии впервые избрана женщина

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Марта 2022, 09:00
Президентом Венгрии впервые избрана женщина

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Президентом Венгрии впервые в истории страны стала женщина: две трети депутатов парламента поддержали кандидатуру 44-летней Каталин Новак. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews

Её выдвинула правящая партия ФИДЕС. В разное время она занимала ряд постов в партийном руководстве, а до конца прошлого года была министром без портфеля по делам семьи.

Новак сменит на посту главы государства Яноша Адера, который был президентом два срока. Его полномочия истекают 10 мая.


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