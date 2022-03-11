Президентом Венгрии впервые избрана женщина

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Президентом Венгрии впервые в истории страны стала женщина: две трети депутатов парламента поддержали кандидатуру 44-летней Каталин Новак. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews

Её выдвинула правящая партия ФИДЕС. В разное время она занимала ряд постов в партийном руководстве, а до конца прошлого года была министром без портфеля по делам семьи.

Новак сменит на посту главы государства Яноша Адера, который был президентом два срока. Его полномочия истекают 10 мая.